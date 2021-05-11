Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

11.05.2021 15:05
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü, System.String[]

Resmi temaslar kapsamında Azerbaycan'ın başkent Bakü'de olan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, " Karabağ'daki ulaşım hatları açılırsa, Güney Kafkasya ülkeleri komşu ülkelerle birlikte ulaşım ve lojistik mekanına dönüşecektir.

Resmi temaslar kapsamında Azerbaycan'ın başkent Bakü'de olan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, " Karabağ'daki ulaşım hatları açılırsa, Güney Kafkasya ülkeleri komşu ülkelerle birlikte ulaşım ve lojistik mekanına dönüşecektir."dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile biraraya geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından Lavrov ve Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, üçlü bildirilerin her türlü askeri faaliyetin önlenmesini öngören mekanizmaları içerdiğini kaydederek, "Bu bildiriler ayrıca kapalı kalarak, jeopolitik öneme sahip bu bölgenin ekonomik ve transit potansiyelini yıllardır engelleyen ulaşım hatlarının açılmasını da içeriyor. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki çalışma grupları ulaşım hatlarının açılması hususunda çalışıyor. Ulaşım hatları açılırsa Güney Kafkasya ülkeleri komşu ülkelerle birlikte ulaşım ve lojistik mekanına dönüşecektir."diye konuştu. Öte yandan Lavrov, Bakü temasları kapsamında dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmişti.

ERMENİSTAN MAYIN HARİTASINI VERMİYOR, SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da basın toplantısında yaptığı açıklamada, Azerbaycan olarak üçlü bildirilerin uygulanmasını tam desteklediklerini ve yükümlülüklerini yerine getirdiklerini kaydetti. Ermenistan'ın yapıcı olmayan yaklaşımları ile karşılaştıklarını ifade eden Bayramov, Erivan yönetiminin üçlü bildirinin uygulama sürecini frenlemeye çalıştığını belirtti. Bayramov açıklamasında, "Ermenistan mayın haritalarını bize vermeyerek savaş suçu işliyor. Savaş sonrasında 22 vatandaşımız mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi, 100'den fazla vatandaşımız yaralandı."ifadelerini kullandı.


Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kafkasya, Azerbaycan, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü - Son Dakika Dünya


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