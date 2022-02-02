Üye Girişi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ülkelerine AGİT ile ilgili mektup yazdı Açıklaması - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ülkelerine AGİT ile ilgili mektup yazdı Açıklaması

02.02.2022 10:41
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ülkelerine AGİT ile ilgili mektup yazdı Açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yazdığı mektupla Batı ülkelerinden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesindeki güvenlikle ilgili yükümlülükleri konusunda yanıt beklediklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yazdığı mektupla Batı ülkelerinden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesindeki güvenlikle ilgili yükümlülükleri konusunda yanıt beklediklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında, Lavrov'un Batı ülkelerine gönderdiği mektup yayımlandı.

Rus sınırlarının yakınlarında askeri siyasi gerginliğin artmasından endişeli olduklarını belirten Lavrov, bu nedenle 15 Aralık 2021'de ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı ilettiğini anımsattı.

Lavrov, ABD ve NATO'nun bu tekliflere yazılı cevap gönderdiğine dikkati çekerek, "ABD ve NATO'nun yanıtları, tüm Avrupa güvenlik mimarisinin temeli olan eşit ve bölünmez güvenlik ilkesi konusunda önemli anlayış farklılıklarını ortaya koyuyor. Diyalog açısından belirleyici olan bu konunun derhal açıklığa kavuşturulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Her bir AGİT ülkesi de eşit güvenlik hakkına sahip"

İstanbul'da 1999'da ve 2010'da da Astana'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) zirvelerinin belgelerinde, üye ülkelerin güvenliğin bölünmezliği ile ilgili temel hak ve yükümlülüklerinin yer aldığını aktaran Lavrov, şunları kaydetti:

"Batılı ülkeler, ihtiyaç duydukları unsurları seçiyor, yani devletlerin ittifakları özgürce seçme hakkını yalnızca kendi güvenliğini sağlamak için kullanıyor ve bunların gelişimine göre utanç verici şekilde hareket ediyor. Güvenliğin bölünmezliği ilkesi, NATO'nun sorumsuzca genişlemeye yönelik izlediği siyasetin haklı çıkarılması için seçici olarak kullanılıyor.

İşler böyle yürümeyecek. Güvenliğin bölünmezliği ile ilgili yapılan anlaşmalar, güvenliğin ya herkes için olduğu ya da hiç kimse için olmadığı anlamına geliyor. İstanbul'da imzalanan belge, sadece NATO ülkeleri değil her bir AGİT ülkesi de eşit güvenlik hakkına sahip olduğunu öngörüyor."

"Batı, AGİT'in diplomatik başarılarını kendi lehinde revize etmeye çalışıyor"

NATO'nun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) prensipleri dışında güç kullanma yönünde eylemlerde bulunduğunu belirten Lavrov, bunun temel Avrupa belgelerine aykırı olduğunu vurguladı.

Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Batı, tüm AGİT ülke liderlerinin bu diplomatik başarılarını tek taraflı olarak kendi lehinde revize etmeye çalışıyor. Bu, derin endişeler yaratıyor. Durum, pozisyonun dürüst bir şekilde açıklanmasını gerektiriyor. Hükümetleriniz, bu yükümlülüğü modern koşullarda pratikte tam olarak ne şekilde yerine getirmeyi planlıyor? Bu sorulara yanıt bekliyoruz. Eğer bu yükümlülükten vazgeçiyorsanız, bunu açıklamanızı istiyoruz. Yanıtı bekliyoruz."

YORUMLAR
500

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ülkelerine AGİT ile ilgili mektup yazdı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:46 Evinin balkonundan asker uğurlamasına dansla katıldı! İşte o video
10:44 Kentsel dönüşüm için vatandaşa yapılan kredi desteği 2 kat arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
10:42 Katiline "Ölmeden son bir defa öpeyim" diye yalvarmış! Şebnem Şirin, boğazı kesilerek öldürülmüştü!
10:38 Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili konuştu: Konu 65 bin TL değil, racon
10:25 Alkollü eve gelen kocasına tepki gösterdi, başına çekiç vurularak öldürüldü
10:20 "Kış Kartalı" operasyonun detaylarını Bakan Akar paylaştı: Arananlar listesindeki çok sayıda terörist öldürüldü
10:17 Destan'da neler oldu? Alpagu Han, Akkız'ın pençe olduğunu öğrenince ne yaptı?
10:03 Bu araçların değeri milyonları buluyor! Yıllardır kaderlerine terk edildiler, yedieminde çürüyorlar
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı: Yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı!
09:47 Wilma Elles yaşadığı tacizi anlattı: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 10:55:28. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ülkelerine AGİT ile ilgili mektup yazdı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement