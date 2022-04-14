Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Batılı ülkeler, Ukrayna krizini bahane ederek Rusya'ya karşı hibrit savaş ilan etti" - Son Dakika

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Batılı ülkeler, Ukrayna krizini bahane ederek Rusya'ya karşı hibrit savaş ilan etti"

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı konuşmada, "Batılı ülkeler, Ukrayna krizini bahane ederek Rusya'ya karşı birçok alanda hibrit savaş ilan etti" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün düzenlediği "Dijital Uluslararası İlişkiler 2022" konferansına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarına karşı Batılı ülkeler tarafından kendilerine yönelik başlatılan ambargolara değinen Lavrov, "Mevcut krizin her alanda olduğu gibi farklı alanlarda da yeni fırsatlar ortaya çıkardığını söyleyebilirim. Kendimizi kimseden uzaklaştırmamamızın, kendimizi izole etmememizin temel olarak önemli olduğunu düşünüyorum. Rusya, dijital alanda işbirliğinin kurulmasını savunuyor, kendisini kimseden ayırmıyor ve kendini tecrit etmiyor. Ukrayna krizi bahanesiyle kolektif Batı ülkeleri bize aslında tam bir hibrit savaş ilan etti. Bu, bilgi alanı da dahil olmak üzere birçok alanı kapsıyor" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'da, Rusya karşıtlığı oluşturuldu"

Ukrayna'daki 8 yıldır yaşanan krizde batılı ülkeleri suçlayan Lavrov, "Batılı ülkeler son 8 yılda Ukrayna rejiminin, Minsk anlaşmalarına uymamasına karşı sessiz kaldı. Rus düşmanlığı sürecinin doruk noktasına, Washington ve Brüksel'in radikal milliyetçi Kiev rejimine koşulsuz desteği ve Ukrayna'da aşırı radikalleri beslemesi ile Ukrayna'da 'Rusya karşıtlığı' meydana getirilmesiyle ulaşıldı" dedi. Batı ülkeleri tarafından uluslararası ilişkilerde egemenlik kurulmaya çalışıldığını söyleyen Lavrov, "Bunun nedeni, ABD'nin liderliğindeki kolektif Batı'nın uluslararası ilişkilerdeki egemenliğini yeniden kurmaya ve kalıcı olarak sağlamlaştırmaya çalışan saldırgan çizgisinden kaynaklanıyor. Uluslararası toplumun diğer üyelerinin ulusal çıkarları zararına, kendi bencil hedeflerini daha da sürdürmektedirler" şeklinde konuştu.

"Dünyanın bir siber anarşi durumuna düşme riskiyle karşı karşıya olduğu açıktır"

Rusya'ya internet üzerinden yapılan kısıtlamalara da değinen Lavrov, "Batılı ülkelerin, öncelikle Amerikan İnternet platformlarının tüm dünyadaki Rus bilgi kaynaklarını nasıl engellediğini görüyoruz. Devlet Duması hesabının kapatılması ve Twitter'da Rus hesaplarının kısıtlanması buna örnektir. Ancak biz ne batılı ülkelerin internet araçlarından kopacağız ne de kendi internet ağlarımızdan vazgeçeceğiz" diye konuştu. Rusya'nın İnternet düzenlemesinde yoğun bir çalışma sürdürdüğünü fakat bunun evrensel düzeyde yapılması gerektiğini ifade eden Lavrov, "Dünyanın internet düzenlemesi alanında evrensel anlaşmalar olmadan bir siber anarşi oluşma riskiyle karşı karşıya olduğu açıktır. Bunun sonucunda dünya ekonomisi ve uluslararası güvenlik anlamında bir felaket yaşanabilir" dedi.