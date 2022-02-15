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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin "işgal" iddialarına tepki gösterdi - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin "işgal" iddialarına tepki gösterdi

15.02.2022 14:52
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin "işgal" iddialarına tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik suçlamalarını "enformasyon terörü" olarak tanımlayarak "Tatbikatları, kimin ne düşündüğü, nasıl bir histeri yarattığına veya gerçek bir enformasyon terörü yarattığına bakmadan gerçekleştiriyoruz.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik suçlamalarını "enformasyon terörü" olarak tanımlayarak "Tatbikatları, kimin ne düşündüğü, nasıl bir histeri yarattığına veya gerçek bir enformasyon terörü yarattığına bakmadan gerçekleştiriyoruz." dedi.

Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın askeri tatbikatlarını kendi topraklarında gerçekleştirdiğini savunan Lavrov, "Bu tatbikatlar, planlar dahilinde gerçekleştirilip tamamlanıyor. Belarus'la yapılan ortak tatbikat da dahil olmak üzere hepsi daha önceden ayarlanmış bir takvime göre yapılıyor." diye konuştu.

Söz konusu tatbikatlara yönelik Batılı ülkelerden gelen eleştirileri de değerlendiren Lavrov, "Tatbikatları kimin ne düşündüğü, nasıl bir histeri yarattığına veya gerçek bir enformasyon terörü yarattığına bakmadan gerçekleştiriyoruz. Kervan yürüyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesinin, Avrupa dahil birçok ülke tarafından olumlu karşılanacağını iddia ederek "Bu gerçekleşirse Avrupa'dakiler de dahil olmak üzere birçok kişinin rahat bir nefes alacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AGİT'in Ukrayna'daki Özel Gözlem Misyonu çalışmalarını sürdürüyor

Rau da basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, Üçlü Temas Grubu'nun çalışmalarına ve Ukrayna'daki Özel Gözlem Misyonunun görevlerine devam etmesi gerektiğini söyledi.

Üçlü Temas Grubu nezdinde yürütülecek müzakerelerin son derece önemli olduğunun altını çizen Rau, "AGİT'in dönem başkanı olarak, mevcut açmazı çözmeye yönelik çabalar doğrultusunda bu formatı her konuda desteklemeye hazırız." dedi.

Rau, bazı ülkelerin AGİT'in Ukrayna'daki Özel Gözlem Misyonundaki gözlemcilerini çektiğini anımsatarak "Misyonun çalışmaları buna rağmen sürüyor. Görüşmemde bu durumun misyonun görevini yerine getirmesinde bir kısıtlamaya yol açmadığını belirttim. Misyon yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, İşgal, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin 'işgal' iddialarına tepki gösterdi - Son Dakika


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