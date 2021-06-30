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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

30.06.2021 21:18
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2), System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin askeri ve teknik iş birliğini geliştirme konusunda çalışmalarını desteklediklerini, Türkiye'nin kendi güvenliği için S-400 hava savunma sistemini kullanmasını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin askeri ve teknik iş birliğini geliştirme konusunda çalışmalarını desteklediklerini, Türkiye'nin kendi güvenliği için S-400 hava savunma sistemini kullanmasını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu ile verimli görüşmeler yaptıklarını ve Türk-Rus iş birliği konularını kapsamlı olarak değerlendirdiklerini kaydeden Lavrov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen siyasi diyaloğun devamlı ve sürdürülebilir bir vasıf taşıdığını söyledi.

Lavrov, iki ülke arasında iş birliğinin dinamik bir şekilde çok yönlü olarak devam ettiğini vurguladı.

İki ülke liderleri arasındaki mutabakatları hayata geçirmek için çaba harcadıklarını kaydeden Lavrov, iki ülke liderlerinin bu yıl 6 görüşme gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

Lavrov, 17. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının hazırlığını da bu görüşmede yaptıklarını, toplantının yakın zamanda Moskova'da yapılacağını dile getirdi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) çalışmalarının aktif olarak devam ettiğini aktaran Lavrov, 1. enerji programının açılışının 2023'te yapılmasının hedeflendiğini belirtti.

"Dostlarımızın kendi güvenliği için S-400 sistemlerini kullanmalarını takdirle karşılıyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türkiye'nin askeri ve teknik iş birliğini geliştirme konusunda çalışmalarını destekliyoruz. Dostlarımızın kendi güvenliği için S-400 sistemlerini kullanmalarını takdirle karşılıyoruz. Aynı şekilde yeni tip koronavirüs salgını kapsamında Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatı ve aynı şekilde birlikte üretimini pandemiyle mücadele için önemli görüyoruz." dedi.

Lavrov, şunları kaydetti:

"Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki durumu ele aldık. Astana Formatı üye ülkeleri olarak, ileride de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının hedeflerinin uygulanmasına katkıda bulunulması konusunda anlaştık. Suriye Anayasa Komitesi'nin etkili şekilde çalışması yönünde tutarlı adımlara destek verilmesinin önemini teyit ettik. Bu konulara Nur Sultan'da gelecek ay düzenlenecek Suriye ile ilgili uluslararası toplantıda önem vereceğiz. Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu ele aldık. Rusya ve Türkiye arasındaki askerden arındırılmış İdlib bölgesi hakkında 5 Mart 2020 tarihli protokolün uygulanması dahil İdlib ilindeki durumu ele aldık. Suriye'de terörizmin tamamen yok edilmesinin ve tüm Suriyelilere istisnasız insani yardımın yapılması gerektiğini vurguladık."

Rusya-ABD ilişkileri

Cenevre'deki görüşmelerin Rusya-ABD ilişkilerine olumsuz etki yaratıp yaratmamasına ilişkin soruya yanıt veren Lavrov, ABD'nin Cenevre'de konuşulan bütün konuları her şeyden önce kendi çıkarları doğrultusunda gerçekleştirmek istediğini ve ABD-Rusya çıkarlarının dengesi yönünden buna bakmadığını söyledi.

Temmuz'un ortalarına doğru bir heyetin hazırlanıp görüşmeler yapacağını kaydeden Lavrov, görüşmede her iki tarafın da kendi tutumlarını ifade edeceğini belirtti.

Lavrov, istişarelerde siber güvenlik konuları, diplomatik misyonların faaliyeti ve hapiste bulunan kişilerin durumunun da ele alınacağını aktardı.

İkili ilişkilerde yaşanan sıkıntılara değinen Lavrov, ABD ile bütün konularda karşılıklı saygı temelinde görüşmeye hazır olduklarını vurguladı.

"Sorunların ortaya çıkış sebebini de görmemiz lazım"

"Kuzeybatı Suriye'ye insani yardımın erişimine imkan veren BMGK kararı 10 Temmuz'da sona eriyor. Bu kararın uzatılması yönündeki düşünceleriniz nelerdir?" sorusu üzerine Lavrov, "Bu da ilk önce istediğimi alırım ondan sonra nasıl mutabakata varırız anlayışının bir parçası. Hepimiz buradaki Suriye halkının insani sorunlarıyla ilgileniyoruz. Sorunların ortaya çıkış sebebini de görmemiz lazım." yanıtını verdi.

Karabağ konusunda Türkiye'nin rolüne ilişkin soru üzerine Lavrov, Karabağ sorununa çözüm konusunda gayretleri sürdürdüklerini belirtti.

Bölgede ticari, iktisadi ilişkilerin ve ulaştırmanın canlandırılmasına önceden de destek verdiklerini kaydeden Lavrov, mevkidaşı Çavuşoğlu ile bu konuları da ele aldıklarını dile getirdi.

"Libyalılar kendi ülkesinin ev sahibi olmalı"

Suriye'de ve Libya'ya ilişkin son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri sorulan Lavrov, "Geçen sonbaharda Cenevre'de kabul edilen kararların uygulanmasını istiyoruz. Burada anayasal reformlar için bir zemin hazırlanmasını istiyoruz. Seçimlerin zamanında yapılmasını istiyoruz." yanıtını verdi.

Lavrov, Libya konusunda nihai çözüm sürecine istisnasız Libya'daki bütün tarafların katılması, eski rejimin taraftarlarının da buna dahil olması gerektiğini söyledi.

Berlin'de bütün yaklaşımların ele alındığını aktaran Lavrov, "Libyalılar kendi ülkesinin ev sahibi olmalı. Kendi toprak bütünlüğünü sağlamalı." dedi.

Suriye konusunda Fırat'ın doğusunda ayrılıkçı eğilimlere destek verildiğini gördüklerini belirten Lavrov, "Belirli gruplara maddi olarak destek veriliyor. Bunlara müsaade edilemez." diye konuştu.

Lavrov, Astana formatındaki ilkeler kapsamında çalışmaya devam etmek gerektiğine dikkati çekerek, "Bu kapsamda Suriye'yi parçalamamak için gerekeni yapmamız lazım. Astana toplantısı birkaç hafta sonra yapılacak. Bu müstesna bir format." dedi.

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, S 400, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika


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