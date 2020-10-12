"Dağlık Karabağ'da ateşkes kurallarına uyulmuyor" - Son Dakika

"Dağlık Karabağ'da ateşkes kurallarına uyulmuyor"

12.10.2020 13:19

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Dağlık Karabağ'da ateşkese uyulmadığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Dağlık Karabağ'da ateşkese uyulmadığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanlığı binasında ağırladı. Lavrov, Ermeni mevkidaşı Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmede basına açıklamalarda bulunarak, "Geçtiğimiz Cuma günü ve Cumartesi gününün yarısını Azerbaycanlı ve Ermenistanlı mevkidaşımız ile burada geçirdik. Putin'in girişimleriyle önemli bir anlaşmaya varıldı" dedi.

"ATEŞKES KURALLARINA TAM OLARAK UYULMUYOR"

Ermeni mevkidaşına hitaben konuşan Lavrov iki ülke tarafından imzalanan ateşkes mutabakatını işaret ederek, "Ateşkes kurallarına tam olarak uyulmuyor" dedi. Lavrov, "Savunma Bakanları'nın da dahil olduğu Azerbaycanlı mevkidaşımız ve sizinle üçlü formatta yaptığımız anlaşmaların tam olarak uygulanmasının sağlanmasını bekliyoruz" dedi.

Lavrov'un kritik ateşkes anlaşmasından sonra kendilerini savunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, ateşkesin Azerbaycan tarafından bozulduğunu iddia ederek, ateşkes kurallarının takip edilebilmesi için bir gözlem mekanizmasının oluşturulması gerektiğini söyledi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Dağlık Karabağ'da ateşkes kurallarına uyulmuyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ, Ermenistan, Rusya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Dağlık Karabağ'da ateşkes kurallarına uyulmuyor' - Son Dakika


Son Dakika

G.Saray, Gomis transferi nedeniyle Al-Hilal'i FIFA'ya şikayet etti Bangladeş'te kadınların günlerdir süren protestoları sonrası tecavüze idam cezası geliyor Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istiyorum Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istiyorum         
13:30
Yakalanmamak için önlem alsalar da iki otele düzenlenen baskın fuhuş çetesinin sonu oldu Yakalanmamak için önlem alsalar da iki otele düzenlenen baskın fuhuş çetesinin sonu oldu         
13:04
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum         
11:40
"İçişleri Bakanı hangi cemaatten" başlıklı köşe yazısına Soylu'dan yanıt: Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım         
11:34
Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi         
10:51
Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti         
10:41
Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz         
10:26
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı         
10:10
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 13:36:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Dağlık Karabağ'da ateşkes kurallarına uyulmuyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei