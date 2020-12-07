Son dakika! - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ayvazyan ile Dağlık Karabağ'ı görüştü - Son Dakika

Son dakika! - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ayvazyan ile Dağlık Karabağ'ı görüştü

07.12.2020 16:24

Son dakika haberlerine göre - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ayvazyan ile Dağlık Karabağ'ı görüştü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Dağlık Karabağ gündemiyle bir araya geldi.

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ayvazyan ile Dağlık Karabağ'ı görüştü

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Dağlık Karabağ gündemiyle bir araya geldi.

Dağlık Karabağ'da, Rusya'nın arabuluculuğunda geniş kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve Azerbaycan'ın birçok toprağını geri kazanmasıyla işleyen sürecin diplomatik temasları devam ediyor. Ermenistan'ın yeni atanan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Moskova'da temaslarda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ara Ayvazyan arasında gerçekleştirilen görüşmede Dağlık Karabağ'da ateşkesin uygulanması ve Rusya'nın Barış Gücü Askerleri'nin çalışmalarına dair istişarelerde bulunuldu. Toplantıdan önce kısa bir değerlendirme yapan Lavrov, Rusya olarak bölgedeki insani yardım faaliyetlerine ek destek sağlama kararı aldıklarını, bölgede yardım faaliyetlerine katılmak isteyen uluslararası yardım kuruluşlarının da memnuniyetle karşılanacağını ifade etti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan ise Azerbaycan ile esir ve cenaze takası konusunda gerekli katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

"Rus Barış Gücü'ne gerekli özeni göstereceğiz"

Ermenistan ve Rusya'nın heyetler arası görüşmesinden sonra basın toplantısı düzenlenerek görüşme hakkında detaylar aktarıldı. Ayvazyan basın toplantısında 32 yıl önce Ermenistan'da yaşanan ve 20 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan Gümrü depremini hatırlatarak, "Aramızdaki ilişkiler yönetici, yurttaş ve devletler arasında süreklilik tezahür ediyor. Sadece ortak başarılarda değil tarihsel bağlamda ve 32 yıl önce yaşanan depremin kötü sonuçlarının ortadan kaldırılması sırasında da bu böyleydi" ifadelerini kullandı. Rus Barış Gücü askerlerinin Dağlık Karabağ'daki faaliyetleri hakkında konuşan Ayvazyan, "Barış gücünün sürdürdüğü lojistik, insani, güvenlik ve birçok konudaki çalışmalarına gereken özeni göstermeye hazırız" dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan'a insani yardım çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov basın toplantısında söz alarak bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Lavrov konuşmasında, "Yaklaşık 1 aydır uygulanan ateşkesin sahadaki ilerleyişinden memnunuz. Mültecilerin geri dönüşü devam ediyor. Cenaze ve esir takasının yanı sıra kayıpların aranmasında da ilerleme var. Bugün insani yardımlar konusunda görüşmemiz oldu. Dağlık Karabağ'daki insani yardımlara Ermenistan ve Azerbaycan'ın yanı sıra diğer devletleri de davet ederek uluslararası boyuta taşımayı öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika! - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ayvazyan ile Dağlık Karabağ'ı görüştü
Son dakika! - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ayvazyan ile Dağlık Karabağ'ı görüştü
Son dakika! - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ayvazyan ile Dağlık Karabağ'ı görüştü
Son dakika! - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ayvazyan ile Dağlık Karabağ'ı görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ, Ermenistan, Rusya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ayvazyan ile Dağlık Karabağ'ı görüştü - Son Dakika


Son Dakika

Ermenistan'da muhalifler harekete geçti! Protestolar büyüdü, Paşinyan'ın istifası isteniyor Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri ve vatandaşlar sırtlarında taşıyarak kurtardı Sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek delen gençler, maskeyi de plakaya taktılar Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor Son Dakika! Askerlik görevi için 22-24 Aralık'taki sevk işlemleri 26-28 Ocak'a ertelendi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Bariyerleri parçalayan otomobil 2 kadına çarptı: 1'i ölü, 1'i ağır yaralı Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
Akaryakıt şirketleri benzin ve motorine gizli zam yaptı Akaryakıt şirketleri benzin ve motorine gizli zam yaptı         
16:55
Sopayla saldıran komşusunu öldüren sanığa 'tahrik' indirimiyle 10 yıl hapis Sopayla saldıran komşusunu öldüren sanığa 'tahrik' indirimiyle 10 yıl hapis         
16:42
Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı         
16:05
İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu         
15:43
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Maradona'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık serveti mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacak? Maradona'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık serveti mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacak?         
15:18
Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu         
14:36
Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak         
14:27
Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek         
14:24
Üniversite öğrencisi arkadaşlarına Üniversite öğrencisi arkadaşlarına "Köpeğim size emanet" mesajı attıktan sonra intihar etti         
14:23
Terör örgütünün planını Batman polisi bozdu! Halkı galeyana getirmek istediler Terör örgütünün planını Batman polisi bozdu! Halkı galeyana getirmek istediler         
14:08
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi         
13:28
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 17:17:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ayvazyan ile Dağlık Karabağ'ı görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei