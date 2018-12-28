Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Fırat'ın Doğusuna Operasyon Türkiye'nin Güvenliği İçin Önemli"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Fırat'ın Doğusuna Operasyon Türkiye'nin Güvenliği İçin Önemli"

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Fırat Nehrinin doğusuna düzenleyeceği operasyona değinerek, "Türkiye, kendi topraklarının güvenliği ve egemenliği için operasyon düzenliyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Fırat Nehrinin doğusuna düzenleyeceği operasyona değinerek, "Türkiye, kendi topraklarının güvenliği ve egemenliği için operasyon düzenliyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının karşısına çıkan Lavrov, "Türkiye hükümeti, kendi topraklarının güvenliği ve egemenliği Fırat'ın doğusuna operasyon düzenlemeyi amaçlıyor" dedi. Yarın Türk heyetini Moskova'da ağırlayacağını hatırlatan Lavrov, "29 Aralık'ta Türk meslektaşlarımızla ABD'nin Suriye'den çekileceğine dair açıklamasını görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Batı, Suriye'nin egemenlik haklarına saygı göstermeli"

ABD'nin Suriye'den çekilme kararından memnun olduğunu söyleyen Lavrov, "ABD Hükümeti Suriye'den çekilmekle kendi koalisyonu içindeki sorumluluk alanını değiştiriyor" değerlendirmesinde bulundu. Savaşın ardından Suriye'nin yeniden inşası için tek yetkilinin Suriye hükümeti olduğunun altını çizen Lavrov, "Suriye'deki varılacak nihai sonla alakalı bütün senaryoları gözden geçiriyoruz, ülkenin yeniden inşası Suriye'nin egemenlik haklarına saygı göstermelidir" ifadesini kullandı.

"Nihai hedefimiz herkesin huzuru"

Suriyelilerin ülkelerine dönmesi için geniş çaplı bir çalışma yapılmasının önemine değinen Lavrov, "Elbette mültecilerin Suriye'ye dönmesi için geniş kapsamlı uluslararası çalışma gerekiyor. Ancak, Batı'nın Suriye'nin yeniden inşasına katılmaları, mültecilerin geri döndürülmesi çalışmalarına zarar verir ve uluslararası hukuk normlarına aykırıdır. Suriye'deki son amacımız, Kürtler de dahil, herkesin barış ve huzur içinde yaşamasıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'ye yönelik yeni yaptırım paketine de değinin Lavrov, "ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımlar hakkında henüz bir yargıda bulunmak çok zor, yorum yapmak için yaptırımların uygulanmasını beklemeliyiz" diye konuştu. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:29 Kaynak: İHA

Türkiye, Dışişleri Bakanı, Rusya Federasyonu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil

Dünyaca Ünlü Futbolcu Falcao'nun Menajeri, Transfer İçin Galatasaray'ı İşaret Etti Son Dakika! Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 14:30:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Fırat'ın Doğusuna Operasyon Türkiye'nin Güvenliği İçin Önemli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]