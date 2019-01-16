Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye Dahil Suriye'nin Komşularının Çıkarlarını Gözeteceğiz

Moskova'da 2018 yılının sonuçlarını değerlendirmek üzere büyük basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak'ta Rusya'da yapacakları açıklanan zirve hakkında konuştu. Zirvede ana gündem maddesinin İdlib'deki durum ile iki ülke arasındaki İdlib anlaşmasının gidişatı olacağını söyleyen Lavrov "Türkiye dahil, Suriye'nin komşuları ve tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz" dedi.

ANA GÜNDEM MADDESİ İDLİB

Şu anda terörün ana odağının El Nusra'nın neredeyse tüm militanları kendi bünyesine dahil ettiği İdlib bölgesi olduğunu kaydeden Lavrov, "Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib'le ilgili mutabakatların hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz. Ancak bu mutabakatlar, silahsızlandırılmış bölge de dahil İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinden hem Suriye ordusunun mevzilerine ve sivil hedeflere hem de Rusya'nın Hmeymim üssüne saldıran teröristlere tam özgürlük verilmesi anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Putin ve Erdoğan'ın ana gündem maddesi İdlib'deki durum olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Lavrov, Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge kurulması planları hakkındaysa, bu meselenin, Rusya lideri Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ocak'taki görüşmesinin gündem maddelerinden biri olacağını söyledi. Ancak Rus Dışişleri Bakanı, "Nihai amaçsa, ABD, Türkiye, Rusya ve BM'nin geri kalan üyelerinin altına imzalarını attıkları kararda belirtildiği gibi Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olmalı" vurgusunu da yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

BÖLGE ÜLKELERİN GÜVENLİK ÇIKARLARI ÖN PLANDA OLACAK

Ayrıca Lavrov, tampon bölge planlarına ilişkin olarak, Türkiye dahil tüm tarafların menfaatlerinin gözetildiği bir anlaşmaya varılmasında ısrarcı olacaklarını da sözlerine ekledi. Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Kuşkusuz Türkiye dahil olmak üzere bölge ülkelerinin tümünün güvenlik çıkarları, varacağımız anlaşmaların birer parçası olacak."