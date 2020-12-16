Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hırvatistan'da mevkidaşı Grlic Radman ile görüştü - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna Hersek ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından geldiği Hırvatistan'da, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bir araya geldi.

Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki siyasi ve kültürel ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi için gelecek yıl hükümetler arası toplantı yapmayı planladıklarını söyledi.

Görüşmede, Hırvatistan'da Rus Kültür ve Sanat Merkezi açılması konusunun da ele alındığını dile getiren Lavrov, "Avrupa Birliği (AB) ile ne yazık ki iyi ilişkilerimiz yok ancak Hırvatistan ile iyi anlaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan- Kosova meselesine de değinen Lavrov, Priştine yönetiminin Sırp Belediyeler Birliği kurulması noktasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Lavrov, Bosna Hersek ziyareti sırasında yaşananlara ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Biz, NATO da dahil olmak üzere, bir ülkenin bir oluşuma dahil olup olmamasını belirleyemeyiz. Bosna Hersek bağımsız bir ülke. Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ise gerekli değil. Bosna Hersek dış politika çizgisini kendisi belirlemelidir."

Lavrov, ABD'nin Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki istikrarı tehdit ettiğine dair ithamlarını da değerlendirerek, "ABD, Doğu Akdeniz'deki hiçbir ülkeyle Rusya'nın iş birliği kurmasını istemiyor. ABD tarafından sürekli yeni koşullar geliyor. En iyisi yeni yönetimin başa gelmesini beklemek." ifadelerini kullandı.

Hırvat Bakan Grlic Radman da görüşmede Batı Balkanlar ve özellikle Bosna Hersek'in durumunu ele aldıklarını belirterek, Bosna Hersek'te yaşayan tüm halkların eşit haklara sahip olması gerektiğini ifade etti.

Lavrov'un ziyaretinin Rusya-Hırvatistan ilişkilerinin gelişimine önemli katkı sağlayacağını dile getiren Grlic Radman, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında 2021-2022 yıllarına ilişkin ortak istişare planı imzalandığını da aktardı.

Bu arada, Lavrov'un ziyareti kapsamında iki ülke arasında kültür alanında iş birliği programı da imzalandı.

Lavrov ayrıca Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Başbakan Andrej Plenkovic ile görüştü.