Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hırvatistan'da mevkidaşı Grlic Radman ile görüştü - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hırvatistan'da mevkidaşı Grlic Radman ile görüştü

16.12.2020 14:27
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hırvatistan'da mevkidaşı Grlic Radman ile görüştü, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna Hersek ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından geldiği Hırvatistan'da, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna Hersek ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından geldiği Hırvatistan'da, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bir araya geldi.

Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki siyasi ve kültürel ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi için gelecek yıl hükümetler arası toplantı yapmayı planladıklarını söyledi.

Görüşmede, Hırvatistan'da Rus Kültür ve Sanat Merkezi açılması konusunun da ele alındığını dile getiren Lavrov, "Avrupa Birliği (AB) ile ne yazık ki iyi ilişkilerimiz yok ancak Hırvatistan ile iyi anlaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan- Kosova meselesine de değinen Lavrov, Priştine yönetiminin Sırp Belediyeler Birliği kurulması noktasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Lavrov, Bosna Hersek ziyareti sırasında yaşananlara ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Biz, NATO da dahil olmak üzere, bir ülkenin bir oluşuma dahil olup olmamasını belirleyemeyiz. Bosna Hersek bağımsız bir ülke. Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ise gerekli değil. Bosna Hersek dış politika çizgisini kendisi belirlemelidir."

Lavrov, ABD'nin Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki istikrarı tehdit ettiğine dair ithamlarını da değerlendirerek, "ABD, Doğu Akdeniz'deki hiçbir ülkeyle Rusya'nın iş birliği kurmasını istemiyor. ABD tarafından sürekli yeni koşullar geliyor. En iyisi yeni yönetimin başa gelmesini beklemek." ifadelerini kullandı.

Hırvat Bakan Grlic Radman da görüşmede Batı Balkanlar ve özellikle Bosna Hersek'in durumunu ele aldıklarını belirterek, Bosna Hersek'te yaşayan tüm halkların eşit haklara sahip olması gerektiğini ifade etti.

Lavrov'un ziyaretinin Rusya-Hırvatistan ilişkilerinin gelişimine önemli katkı sağlayacağını dile getiren Grlic Radman, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında 2021-2022 yıllarına ilişkin ortak istişare planı imzalandığını da aktardı.

Bu arada, Lavrov'un ziyareti kapsamında iki ülke arasında kültür alanında iş birliği programı da imzalandı.

Lavrov ayrıca Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Başbakan Andrej Plenkovic ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna - Hersek, Hırvatistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hırvatistan'da mevkidaşı Grlic Radman ile görüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı 2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak?         
14:14
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Sevgilisini öldürüp kokmasın diye klimayı açmıştı! Cani adamın firari olduğu ortaya çıktı Sevgilisini öldürüp kokmasın diye klimayı açmıştı! Cani adamın firari olduğu ortaya çıktı         
13:03
9 yaşındaki kız çocuğu, beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı 9 yaşındaki kız çocuğu, beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı         
12:27
Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı         
11:02
Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı         
10:48
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar         
10:24
Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak         
10:23
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu         
10:02
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı         
09:38
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 14:57:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hırvatistan'da mevkidaşı Grlic Radman ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei