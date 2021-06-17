Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov'un Raab ile görüşmesinde, Rusya ve İngiltere arasındaki ilişkiler ele alındı.

İkili ilişkilerin "yetersiz" olduğu ve bunun sorumlusunun İngiltere olduğu belirtilen görüşmede, Rus tarafı, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik "asılsız" suçlamalar ile "kışkırtıcı" söylemden vazgeçmesi ve saygı içeren etkileşime dönmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere'nin "yapıcı olmayan" eylemlerde bulunduğu ve bu eylemler sonucu Rus diplomatik kurumlarının İngiltere'deki faaliyetlerinin zorlaştığı ifade edilen görüşmede, Lavrov, bu yöndeki engelleri kaldırma ve karşılıklı çıkar çerçevesinde "sorumlu" iş birliği kurma çağrısında bulundu.

Görüşmede, Batı'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün çalışma prensiplerini baltaladığı da kaydedildi.

Belarus, Ukrayna ve İran nükleer anlaşması konuları da görüşüldü

Belarus'taki durumun da ele alındığı görüşmede, Lavrov, söz konusu ülkenin iç işlerine müdahale edilmesinden ve Minsk yönetimine karşı yaptırım ve tehditlerin kullanılmasından vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca, görüşmede, İran nükleer anlaşması, Ukrayna meselesinin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve küresel iklim değişikliği konusunda etkileşimle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.