Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran'da

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran 'a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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