Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Moskova'da görüştü - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İran nükleer anlaşmasını görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Rusya'ya yaptığı çalışma ziyareti kapsamında başkent Moskova'da bir araya geldi.

İkili ilişkiler, ticaret ve ekonomi alanlarındaki ortak projelerin uygulanması ile bazı uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede etkileşimin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

İran nükleer anlaşmasının da ele alındığı görüşmede, her iki taraf, bu anlaşmaya ilişkin Avusturya'nın başkenti Viyana'daki müzakerelerin sürdürülmesinden yana olduğunu vurguladı.

Lavrov ve Reisi, Afganistan, Suriye, Güney Kafkasya ve Hazar Denizi dahil bölgesel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Rusya ve İran arasında diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.