Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İstanbul'da - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İstanbul'da
6 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye geldi.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:06 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere Türkiye
'ye geldi.
Özel bir uçakla saat 21.00'da Moskova'dan İstanbul'a gelen Lavrov İstanbul Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Lavrov daha sonra apronda bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.
- İstanbul
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