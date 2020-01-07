Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İstanbul'da - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İstanbul'da

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İstanbul'da, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Özel bir uçakla saat 21.00'da Moskova'dan İstanbul'a gelen Lavrov İstanbul Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Lavrov daha sonra apronda bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.


- İstanbul
Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, İstanbul, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:06 Kaynak: DHA
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