Üye Girişi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile güvenlik garantilerini görüştü - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile güvenlik garantilerini görüştü

11.02.2022 00:14
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile güvenlik garantilerini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda güvenlik garantilerini ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda güvenlik garantilerini ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Di Maio telefon görüşmesi yaptı.

Rusya'nın Avrupa'da güvenlik garantilerine ilişkin inisiyatiflerinin ele alındığı görüşmede Rus tarafı, ABD ve NATO'nun bu konudaki yanıtları ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı ve bu belgelerde yer alan konuları en kısa zamanda çözme çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın doğusundaki durumun da ele alındığı görüşmede, Lavrov, "NATO'nun eski Sovyetler Birliği alanını askeri anlamda keşfetme yönündeki eylemlerinin ve Ukrayna'nın silahlarla bazı Batı ülkeleri tarafından donatılmasının istikrarsızlaştırıcı özelliğe sahip olduğunu, Ukrayna'dan Minsk anlaşmalarına uymasının talep edilmesi gerektiğini" vurguladı.

İkili ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede, Rusya ve İtalya arasında Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve diğer platformlardaki etkileşim konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

YORUMLAR
500

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile güvenlik garantilerini görüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:11 Yozgat'ta ucuz yağ kuyruğu! Piyasanın altında fiyatı duyan sıraya girdi
00:10 Göztepe maçının yıldız ismi Ersin'i takım arkadaşı öv öv bitiremedi: Bizi çok kurtardı
00:05 İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 kişilik gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
23:55 Bu iddia kulisleri hareketlendirdi! Kabine'de ve çok önemli bir kurumda değişim yapılacak
23:37 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! Kripto para caiz mi?
23:24 Beşiktaş-Göztepe maçı 0-0 sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan son takım
23:23 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil tutuklandı
23:07 Survivor All Star'a damga vuran kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Hikmet ve Yunus Emre birbirine girmiş
23:04 Meteoroloji uyardı, eğitime kar molası verildi! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
23:03 Beşiktaş'ın kaçırdığı gol, A Spor yorumcusunu canlı yayında kendinden geçirdi! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 00:20:22. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile güvenlik garantilerini görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement