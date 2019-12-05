Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "NATO'nun tehditlerine nasıl bir cevap vereceğimizi iyi biliyoruz"
Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'NATO'nun tehditlerine nasıl bir cevap vereceğimizi iyi biliyoruz' - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "NATO'nun tehditlerine nasıl bir cevap vereceğimizi iyi biliyoruz"

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun, dünya üzerinde tahakküm kurmaya çalıştığını belirterek, "NATO'nun tehditlerine karşı silah yarışına girmeden, kendi güvenliğimizi sağlayarak, nasıl bir cevap vereceğimizi iyi biliyoruz.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun, dünya üzerinde tahakküm kurmaya çalıştığını belirterek, "NATO'nun tehditlerine karşı silah yarışına girmeden, kendi güvenliğimizi sağlayarak, nasıl bir cevap vereceğimizi iyi biliyoruz." dedi.

Lavrov, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO'nun eylemlerinden endişe duyduklarını belirten Lavrov, "NATO kendisini meşruiyet kaynağı olarak görüyor ve bu rolü ancak kendisinin üstelenebileceğini herkesi ikna etmeye çalışıyor. NATO, askeri altyapısını Rusya'nın sınırlarına doğru genişletiyor." diye konuştu.

Lavrov, NATO'nun askeri alanında bütçesini artırdığına değinerek, "NATO, Avrupa, Atlantik ve Orta Doğu bölgesi dahil olmak üzere, dünya üzerinde tahakküm kurmaya çalışıyor. NATO, Rusya ile Çin'in dengesini bozarak, bütün rakiplerini yok etmek istiyor. NATO'nun tehditlerine karşı silah yarışına girmeden, kendi güvenliğimizi sağlayarak, nasıl bir cevap vereceğimizi iyi biliyoruz." yorumunu yaptı.

NATO'nun uzayı yeni harekat alanı olarak kullanması yönündeki kararını değerlendiren Lavrov, Birleşmiş Milletler'in güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili kararlarına uyulması gerektiğini vurguladı.

"Bu şekilde hiç kimseyle konuşulmaması gerekiyor"

Bakan Lavrov, Almanya'nın Berlin'de Rus ve Gürcü vatandaşlığına sahip kişinin öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğindeki Rus diplomatı sınır dışı etmesine ilişkin, "İki ülke mevzuatının ihlali ile ilgili temasta olmak için kanallarımız var. Bu kanalların kullanılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, "Alman ortaklarımızın, Rusya'nın yeterli şekilde iş birliği yapmadığı yönündeki kanaatleri neye dayandırdıklarını bilmiyorum. Bu şekilde hiç kimseyle konuşulmaması gerekiyor." dedi.

Sergey Lavrov, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:00 Kaynak: AA
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