Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, operasyon sonrası müzakerelere döneceklerini bildirdi - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, operasyon sonrası müzakerelere döneceklerini bildirdi

25.02.2022 17:14

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklaması MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklaması MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini söyledi.

Lavrov, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin yetkilileriyle görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın askeri operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukranya Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Minsk Anlaşmalarını uygulamayı kesinlikle reddettiğini savunan Lavrov, Zelenskiy'in "sürekli batıdaki hamilerine" sonuçlanması mümkün olmayacak Normandiya Formatı'nda toplantı yapılması için çağrıda bulunduğunu ve müzakere istediğini belirtti.

Geçen yıl aralık ayında da güvenlik garantileriyle ilgili Zelenskiy'e Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesinde imzalanan anlaşmalara uyulması şartıyla müzakere teklifinde bulunulduğunu hatırlatan Lavrov, Zelenskiy'in bu teklifi de kabul etmediğini dile getirdi.

Lavrov, bu yüzden Zelenskiy'nin şu anda "tarafsızlık statüsünü görüşmeye hazır" olduğunu söylemesinin doğru olmadığını kaydetti.

Ukrayna'ya yapılan operasyonun gerekçesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in harekatın başlaması esnasında yaptığı konuşmada anlattığını hatırlatan Lavrov, kendi halkına karşı "soykırım metodu kullanan bir hükümeti" demokratik olarak görme olasılığının bulunmadığını dile getirdi.

Lavrov, "Hiç kimse Ukrayna'yı işgale hazırlanmıyor. Operasyonun amacı açıkça ilan edildi. Amaç, ülkeyi militarizm ve Nazizm'den kurtarmak." diye konuştu.

Operasyonun sonucunun nasıl olacağına ilişkin de değerlendirmede bulunan Lavrov, önce duruma bakacaklarını kaydetti. Lavrov, Putin'in dediği gibi Ukrayna halkının bağımsız olmasını, hükümetin çeşitli kesimlerden oluşmasını, halkın dışardan etki altında olmamasını istediklerini ifade etti.

"Ukrayna halkına kimse saldırı planlamıyor"

Rusya'nın her zaman diplomatik çözüme yönelik hareket ettiğini belirten Lavrov, özellikle Minsk Anlaşmalarının yapılmasında Rusya'nın esas rol oynadığını dile getirdi.

Lavrov, Ukrayna'daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini söyleyerek "Ukrayna Silahlı kuvvetleri Putin'in çağrısına cevap verir vermez direnmeyi bıraktığı, silahlarını bıraktığı anda müzakerelere hazırız. Kimse onlara saldırmayacak, kimse baskı yapmayacak, Ailelerine geri dönmelerine izin verilecek. Ukrayna halkına hep birlikte kaderlerini belirleme fırsatı verelim" dedi.

Hiç kimsenin Ukrayna halkına saldırmayı planlamadığını, Ukrayna askerlerini aşağılamaya yönelik davranış içinde olmadığını vurgulayan Lavrov, amaçlarının "soykırım metotları ile Neo-Nazilere bu ülkeyi yönetmesine izin vermemek" olduğunu dile getirdi.

Lavrov, Kiev'deki yönetimin ABD ve Neo-Nazilerin kontrolü altında olduğun savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, operasyon sonrası müzakerelere döneceklerini bildirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, operasyon sonrası müzakerelere döneceklerini bildirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, operasyon sonrası müzakerelere döneceklerini bildirdi

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Kaynak: AA

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