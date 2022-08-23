- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normale dönmesi için yıllardır çalışma yürütüyor"

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mekdad ile yaptığı görüşmede ülkesinin, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normale dönmesi için uzun zamandır çaba sarf ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı Binasında, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mekdad ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede bakanlar Rusya ve Suriye arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara da değindi. Görüşmenin öncesinde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliği altındaki Batı'nın tek kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasına yönelik seyrinin bir sonucu olarak dünyadaki durum giderek daha gergin ve karmaşık hale gelmektedir. Bu saldırgan ve aslında yeni-sömürgeci seyir, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde, Ukrayna ve çevresindeki durumda ve genel olarak Sovyet sonrası alanda da kendini gösteriyor" diyerek bölgesel krizlerden ABD'yi sorumlu tuttu. Karşılıklı selamlaşmanın ardından Lavrov ve Mekdad ikili görüşmeye geçerken bu zirvenin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında Bakan Lavrov, Türkiye ve Esad rejimi arasında yıllardır süren gerilime değindi. İlişkilerin normalleşmesi için Rusya'nın uzun süredir yoğun çaba sarf ettiğinden bahseden Lavrov, "Rusya, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normale dönmesi için yıllardır çalışma yürütüyor" derken iki ülke arasındaki ilişkilerin Suriye'deki iç savaş öncesine dönmesini umduklarını söyledi. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD terör örgütüne karşı operasyon yapma ihtimalini de değerlendiren ve Suriye'nin bu konuda sorumluluk almaya hazır olduğunu belirten Lavrov, "Türkiye ve Suriye'nin 1998 yılında terör tehdidini azaltmak amacıyla Adana Mutabakatını imzaladı. Şam meşru anlaşmayı hala tanımaktadır. Bu anlaşma doğrultusunda Suriye, topraklarının tamamında kontrolü sağladıktan sonra topraklarındaki tehditlere karşı sorumluluğu üstlenmektedir. Bu anlamda önemli olan, yeni askeri faaliyetlere izin verilmemesi, daha önce Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bulunan siyasi ilkeler temelinde diplomatik kanallar üzerinden anlaşma sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Suriye'den, Ukrayna konusunda Rusya'ya tam destek

Lavrov'un ardından söz alan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad ise Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü saldırıları savundu. Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma nedenlerinden de bahseden Mekdad, "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdık çünkü tarihsel süreç bizi buna itti. Rusya, uluslararası hukuku korumak, BM ilkelerini korumak için dürüstçe tavır sergiledi. Ama ne yazık ki batı, BM tüzüğünü kendi çıkarlarına göre kullanmak için kullanıyor. Bugün Rusya, faşizme karşı, insanlık için hareket ettiği için Rusya'nın yanında tavır sergiliyoruz" şeklinde konuştu.