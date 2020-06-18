Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le görüştü - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le görüştü
Resmi temasları kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:33 Kaynak: AA
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