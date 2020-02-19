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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye konusunda Türkiye ile anlaşmaya varamadık
16 dakika önce
Lavrov: Suriye konusunda Türkiye ile anlaşmaya varamadık
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Türk ve Rus heyetlerin yaptığı görüşmelerin sonuca ulaşmadığını belirterek, Rusya'nın İdlib meselesi için yeni bir şart teklif etmediğini savundu.
Lavrov, başkent Moskova'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:20
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