Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye konusunda Türkiye ile anlaşmaya varamadık - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye konusunda Türkiye ile anlaşmaya varamadık - Son Dakika Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye konusunda Türkiye ile anlaşmaya varamadık

16 dakika önce

Lavrov: Suriye konusunda Türkiye ile anlaşmaya varamadık

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye konusunda Türkiye ile anlaşmaya varamadık, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Türk ve Rus heyetlerin yaptığı görüşmelerin sonuca ulaşmadığını belirterek, Rusya'nın İdlib meselesi için yeni bir şart teklif etmediğini savundu.


Lavrov, başkent Moskova'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:20 
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