Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye konusunda Türkiye ile anlaşmaya varamadık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Türk ve Rus heyetlerin yaptığı görüşmelerin sonuca ulaşmadığını belirterek, Rusya'nın İdlib meselesi için yeni bir şart teklif etmediğini savundu.



Lavrov, başkent Moskova'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.