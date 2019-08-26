Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye'nin İdlib'e saldırısı Türkiye ile yapılan anlaşmaları ihlal...
BBC
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye'nin İdlib'e saldırısı Türkiye ile yapılan anlaşmaları ihlal...

1 saat önce

Sergey Lavrov, Rusya destekli Suriye ordusunun İdlib'de düzenlediği saldırıların Türkiye ile yapılan anlaşmaları ihlal etmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Şam yönetiminin Suriye'nin kuzeybatısı İdlib viyaletine bağlı Han Şeyhun'da düzenlediği saldırının Türkiye ile yapılan anlaşmaları ihlal etmediğini' söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye ordusunun ülkenin kuzeybatısındaki saldırılarının 'insanlık krizi yarattığını ve Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini' dile getirmişti.

Rus RIA haber ajansının aktardığına göre Lavrov, 'Rus hava güçlerinin destek verdiği Suriye ordusunun Han Şeyhun'daki eylemlerinin, Türkiye ile yapılmış anlaşmaları ihlal etmediğini, Türkiye'ye İdlib'de ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdiklerini ancak henüz bir anlaşma sağlanamadığını' söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı bir konvoy 19 Ağustos Pazartesi günü İdlib vilayetinde saldırıya uğramıştı.

Türk Milli Savunma Bakanlığı, 'Suriye rejimi tarafından' düzenlendiğini söylediği saldırıda '3 sivilin hayatını kaybettiğini, 12 sivilin yaralandığını' duyurmuştu.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu makamlarına yapılan tüm uyarılara rağmen operasyonlar devam etmektedir" dendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus da, saldırıdan kısa bir süre sonra açıklamasında "Esad rejimi ve müttefikleri İdlib'de sağlanan ateşkese hemen geri dönmelidir" çağrısında bulundu.

Suriye ise Türkiye'yi 'bölgeye silah ve cephane taşımakla' suçladı.

Türkiye, Suriye, Rusya, İdlib, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:58 
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