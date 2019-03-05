Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile Görüştü
1 saat önce
Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından kabul edildi.
Suudi Arabistan
'a resmi ziyaret düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından kabul edildi. Görüşmede Suriye
ve Yemen
konuları ele alındı.
Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov programı kapsamında başkent Riyad
'daki Yemame Sarayı'nda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından kabul edildi. Görüşmeye dair Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'dan yapılan haberde, ikilinin Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri ele aldığı aktarıldı.
Öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı üzerine konuşulmadı
Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov
ise, "İkili ilişkiler ve Suriye ve Yemen'de tırmanan kriz ele alındı. Görüşme oldukça bilgilendirici ve yapıcıydı" ifadelerini kullandı. Bogdanov basın çalışanlarının soruları üzerine, görüşmede öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
hakkında konuşulmadığını belirtti. - RİYAD
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:27 Kaynak: İHA
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