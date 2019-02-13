Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Teröristler ile Bir Görüşme Olamaz"
7 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Teröristler ile bir görüşme olamaz. Bizim batılı mevkidaşlarımız defalarca çifte standart uyguladıklarını gösterdiler" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Teröristler ile bir görüşme olamaz. Bizim batılı mevkidaşlarımız defalarca çifte standart uyguladıklarını gösterdiler" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan durum hakkında açıklamalarda bulundu. Bölgede bulunan çeşitli güçlerin farklı yol haritaları belirlediklerini vurgulayan Lavrov, "Bunun bazı batılı ülkelerce açık açık yapıldığını gösteren haberler var. Onlar yüzde doksanının El-Nusra Cephesi kontrolü altındaki bölgeleri gelecekteki politik süreçlere dahil olmak için istiyor" dedi. Lavrov, "Şu açıktır ki teröristler ile bir görüşme olamaz. Bizim batılı mevkidaşlarımız defalarca çifte standart uyguladıklarını gösterdiler. Bu yüzden paylaştığım bilgilerin sağlam olduğunu göz ardı edemiyorum" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:17 Kaynak: İHA
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