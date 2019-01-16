Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fırat'ın doğusunda oluşturulması gündeme gelen güvenli bölgeye ilişkin, "Türkiye dahil, Suriye'nin komşuları ve tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz.
Rusya Dışişleri Bakanı
Lavrov, Fırat
'ın doğusunda oluşturulması gündeme gelen güvenli bölgeye ilişkin, "Türkiye
dahil, Suriye
'nin komşuları ve tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:20
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