Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fırat'ın doğusunda oluşturulması gündeme gelen güvenli bölgeye ilişkin, "Türkiye dahil, Suriye'nin komşuları ve tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fırat'ın doğusunda oluşturulması gündeme gelen güvenli bölgeye ilişkin, "Türkiye dahil, Suriye'nin komşuları ve tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:20 

Türkiye, Fırat, Dışişleri Bakanı, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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