Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Türkiye'nin Gerçekleştireceği) Operasyona Suriye'nin Toprak...
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Türkiye'nin gerçekleştireceği) Operasyona Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması açısından yaklaşıyoruz.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Türkiye'nin gerçekleştireceği) Operasyona Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması açısından yaklaşıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:08 Kaynak: AA
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