Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Türkiye'nin Gerçekleştireceği) Operasyona Suriye'nin Toprak...

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Türkiye'nin Gerçekleştireceği) Operasyona Suriye'nin Toprak...

6 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Türkiye'nin gerçekleştireceği) Operasyona Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması açısından yaklaşıyoruz.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Türkiye'nin gerçekleştireceği) Operasyona Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması açısından yaklaşıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:08 Kaynak: AA

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