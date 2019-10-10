Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu...
27 dakika önce
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu bölgede attığı adımların sonucu"
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:58 Kaynak: AA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: " Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu bölgede attığı adımların sonucu"
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