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Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu...

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu...

27 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu bölgede attığı adımların sonucu"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: " Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu bölgede attığı adımların sonucu"

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:58 Kaynak: AA
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