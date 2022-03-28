Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile müzakerelerin sonuçlanmasını ümit ediyor - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile müzakerelerin sonuçlanmasını ümit ediyor

28.03.2022 14:05
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile müzakerelerin sonuçlanmasını ümit ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak yüz yüze müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak yüz yüze müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ettiğini söyledi.

Lavrov, Sırbistan medyasına verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkesin sağlanmasına ilişkin müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddetmediğini belirten Lavrov, "Önemli olan yapılacak toplantının iyi hazırlanmış olmasıdır. Bunca yıl büyük miktarda sorun birikti. Bu yüzden sadece görüşmek ve sen ne düşünüyorsun, ben ne düşünüyorum şeklinde görüş alışverişinde bulunmak sadece ters etki yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lavrov, savaş başladıktan sonra Ukrayna tarafının hemen müzakerelere başlama teklifinde bulunduğunu ve Rus tarafının bunu kabul ettiğini bildirdi.

Müzakerelerin başladığını ve devam ettiğini aktaran Lavrov, "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz." dedi.

Müzakerelerin sonucunda Donbas'ta 8 yıldır devam eden sivil ölümlerinin son bulmasını istediklerini kaydeden Lavrov, tüm Batı toplumunun bu süre içinde Donbas'taki sivil altyapıların, hastanelerin, kreşlerin ve konutların bombalanmasına sessiz kaldığını ifade etti.

Lavrov, Rusya'nın gelecekte Belgrad da dahil olmak üzere Ukrayna ile müzakereler için diğer şehirleri değerlendirmeye hazır olacağını söyledi. Müzakerelerin her iki heyet için kabul edilebilir olması gerektiğine dikkati çeken Lavrov, yüz yüze müzakerelerin ilk 3 turunun Belarus'ta yapıldığını, sonra teknik olarak yüz yüze görüşmelere ara verildiğini hatırlattı.

Lavrov, "Şimdi İstanbul'da görüşme konusunda anlaşmaya varıldı. Burası her iki taraf için de coğrafi bakımdan uygun bir nokta. Yine de tekrar ediyorum, elbette Belgrad dahil diğer yerleri de değerlendirmeye hazır olacağız." diye konuştu.

Kiev'in yalnızca müzakere yapıyor görünümü yaratmak istediğini savunan Lavrov, Ukrayna'nın Minsk Anlaşmalarını imzaladıktan sonra uygulamayacaklarını duyurduğunu, bu süreci de bu şekilde yürütmeyi başaramayacaklarını dile getirdi.

Lavrov, "Hala bir anlaşma şansı olduğunu görüyorum. Çünkü Batılı ortaklarımızın uzun yıllardır hatalı anlayışını bariz nedenlerden dolayı şimdi yüksek sesle söylemeleri mümkün değil." dedi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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