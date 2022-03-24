"Ukrayna'nın yasal yükümlülüklerini vicdani bir şekilde yerine getireceğine inanmıyoruz" - Son Dakika
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"Ukrayna'nın yasal yükümlülüklerini vicdani bir şekilde yerine getireceğine inanmıyoruz"

24.03.2022 14:48
"Ukrayna'nın yasal yükümlülüklerini vicdani bir şekilde yerine getireceğine inanmıyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini vicdani bir şekilde yerine getireceğine inanmamız için bir nedenimiz yok" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, " Ukrayna'nın uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini vicdani bir şekilde yerine getireceğine inanmamız için bir nedenimiz yok" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'da, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer'i konuk etti. Görüşmede Ukrayna'daki savaş nedeniyle ortaya çıkan insani durum ele alınırken, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Bakan Lavrov, Ukrayna'daki insani durum ile ilgili Kiev yönetimini suçladı. Komite Başkanı Maurer ile yaptığı görüşmede Ukrayna ordusu ve milliyetçi gruplar tarafından sivillerin tahliyesinin nasıl engellendiğini anlattığını ifade eden Lavrov, "Bugün meselenin siyasi boyutunu ayrıntılı olarak konuştuk. Çeşitli yerleşim yerlerini kontrol eden Kiev ordusu ve milliyetçiler sivillerin serbest çıkışını engellemeye çalışmak, onları canlı kalkan olarak kullanmaya çalışmak ve şehir yerleşim alanlarına ağır silahlar yerleştirmek gibi uluslararası insancıl hukuka aykırı birçok şey yapıyor. Ne yazık ki, Ukrayna'nın uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini vicdani bir şekilde yerine getireceğine inanmamız için bir nedenimiz yok" dedi.

Basın toplantısı öncesinde Komite Başkanı Maurer ile yaptığı görüşmede kendilerinin Ukrayna'ya yardım tasarısının, BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Lavrov, BM'deki insani konuların siyasallaştırılmaya çalışıldığını savundu. Bakan Lavrov ayrıca Ukrayna'da insani yardım ve sivillerin tahliyesi konusunda problemlerin çözülmesi yönünde çalışılması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İklim Elçisi ve Danışmanı Anatoly Chubais dahil birçok kişinin ülkeden ayrılması hakkında ise Lavrov, "Ukrayna'daki olayların arka planında başka bir ülkede yaşamayı seçmeye karar veren Rusların bunu yapma hakları var. Bu Rus yasalarına aykırı değil" şeklinde konuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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