Öte yandan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in üç ülkenin kararıyla ilgili bugün Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği ve ulusa sesleniş konuşması yapacağı belirtilmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Üsküp Büyükelçiliğinin Belgrad'a uçuş için ülkenin hava sahasını kullanma talebinin reddedildiği, bu kararın, "Kuzey Makedonya hükümetinin hava sahasını Rus Federasyonu hava taşıtlarına kapatma kararı" üzerine alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuzey Makedonya: Rusya'nın hava sahasını kullanma talebi reddedildi - Son Dakika

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