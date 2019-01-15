Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ürdünlü Mevkidaşı ile Suriye'yi Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ürdünlü Mevkidaşı ile Suriye'yi Görüştü

5 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Suriye konusunu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ürdünlü Mevkidaşı ile Suriye'yi Görüştü, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Suriye konusunu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un, Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

İki bakanın Suriye ve çevresindeki gelişmelere vurgu yaparak Orta Doğu'daki durumu ele aldığı ifade edilen açıklamada, Lavrov'un Suriye'de siyasi çözümün başlatılması için tarafların çabalarını güçlendirmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, Anayasa komitesinin oluşturulmasına ilişkin Suriye tarafı ile Astana sürecinin garantör ülkeleri olarak Rusya, Türkiye ve İran'ın gerçekleştirdiği çalışmalara görüşmede dikkat çekildiği belirtildi.

Ürdünlü Bakan Safadi'nin ise Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne Rusya'nın yaptığı katkıya dikkati çekerek, Rukban kampına yönelik ortak çalışmaları sürdürmenin önemini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Filistin meselesi ile ilgili olarak da iki bakanın görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:18 Kaynak: AA

Dünya
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