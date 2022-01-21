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Lavrov: "ABD, önümüzdeki hafta güvenlik taleplerimize yazılı yanıt verecek" - Son Dakika

Lavrov: "ABD, önümüzdeki hafta güvenlik taleplerimize yazılı yanıt verecek"

21.01.2022 15:17

- Lavrov: "ABD, önümüzdeki hafta güvenlik taleplerimize yazılı yanıt verecek" CENEVRE - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'de ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "ABD, önümüzdeki hafta güvenlik taleplerimize...

- Lavrov: "ABD, önümüzdeki hafta güvenlik taleplerimize yazılı yanıt verecek" CENEVRE - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'de ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "ABD, önümüzdeki hafta güvenlik taleplerimize yazılı yanıt verecek" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya- Ukrayna konusunu ele aldı. TSİ 13: 00'te başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürerken Lavrov ve Blinken'e, Rus ve ABD heyetinden toplam 12 diplomat eşlik etti. Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov basın toplantısı düzenleyerek zirveye dair detayları aktardı. Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmayacağını daha önce defalarca vurguladığını açıklayan Lavrov, "Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'yı işgal edeceğiz' demedik. Rusya, Ukrayna halkı için tehdit değil. Batılı ülkelerin, Rusya'nın, Ukrayna'ya saldıracağına yönelik dair açıklamaları Ukrayna hükümetini askeri anlamda cesaretlendirme ve Minsk Anlaşmalarının Kiev tarafından yerine getirilmeyişinin üstünü örtme amacını taşıdığına inanıyoruz. Blinken ile görüşmemiz açık ve faydalı oldu. Moskova'nın güvenlik taleplerini ilettik" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin Ukrayna'nın Minsk anlaşmasını uygulaması için baskı yapması gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Onları kendilerine gelmeyi ve bu önemli belgeyi (Minsk anlaşması) sabote etmeyi bırakmaya zorlamak için Kiev rejimi üzerinde ciddi bir baskı kurulması için tekrar çağrı yaptım" dedi.

Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri taslağı konusunda ile Ukrayna meselesinin ayrı konular olduğunu savunarak, "Rusya, Ukrayna meselesine özel ilgi gösterilmesi gerektiğine inanıyor. Ancak Avrupa'nın güvenliği konusu Ukrayna meselesine indirgenmemeli" şeklinde konuştu.

NATO'nun doğuya ilerlemesine karşı olma gerekçelerini anlatan Lavrov, "Bu blok, Sovyetler Birliği'ne karşı kuruldu, şimdiyse Rusya'ya karşı faaliyet yürütüyor. Bu nedenle Rusya, NATO'nun doğuya ilerlemesine karşıdır. NATO'nun doğuya doğru genişlemesini durdurması Rusya için geri adım atılmayacak temel bir meseledir" ifadelerini kullandı. Lavrov ayrıca batılı ülkelerin Ukrayna'ya desteğini eleştirerek, "Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah ve askeri uzman göndermesinden endişe duyuyoruz" dedi.

Lavrov, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Buradaki çaba aslında her bir ayrıntıya girme çabası. Ama bunun şu anda faydalı olacağı konusundan emin değilim. Doğru yolda mıyız değil miyiz, onu şu anda söylemem ama yazılı olarak ABD'nin bizim sorduğumuz sorulara cevabını aldıktan sonra değerlendirme yapacağız" dedi.

Toplantıda ülkesinin sunduğu güvenlik garantileri taslağına cevap beklediklerini ve buna karşı ne zaman cevap verileceği konusunda cevap aldıklarını belirten Lavrov, "ABD, önümüzdeki hafta güvenlik taleplerimize yazılı yanıt verecek" dedi. ABD'nin kendilerine cevabından sonra Blinken ile temaslarını sürdüreceğinden bahseden Lavrov, "Rusya'nın güvenlik garantilerine cevap almasından sonra dışişleri bakanları düzeyinde temaslar planlanıyor" şeklinde konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın tekrar görüşmesi için Rusya'nın her zaman hazır olduğunu ifade eden Lavrov, "Putin, Biden ile görüşmelere her zaman hazır. Ancak bu gibi toplantılara her zaman iyi hazırlanmalı" şeklinde konuştu.

Lavrov: ABD, önümüzdeki hafta güvenlik taleplerimize yazılı yanıt verecek
Lavrov: ABD, önümüzdeki hafta güvenlik taleplerimize yazılı yanıt verecek
Lavrov: ABD, önümüzdeki hafta güvenlik taleplerimize yazılı yanıt verecek
Lavrov: ABD, önümüzdeki hafta güvenlik taleplerimize yazılı yanıt verecek

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Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Lavrov: "ABD, önümüzdeki hafta güvenlik taleplerimize yazılı yanıt verecek" - Son Dakika
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