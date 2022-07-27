ADDİS ABABA - Lavrov - Work Zewde görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , Afrika turu kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya 'da, Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde tarafından kabul edildi.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Etiyopya, Rusya, Güncel, Son Dakika

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