ADDİS ABABA - Lavrov - Work Zewde görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi

ADDİS ABABA - Lavrov - Work Zewde görüşmesi

27.07.2022 13:12

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'da, Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde tarafından kabul edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'da, Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde tarafından kabul edildi.

YORUMLAR
500
ADDİS ABABA -Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Etiyopya'da ADDİS ABABA -Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Etiyopya'da Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Uganda'da Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Uganda'da
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Etiyopya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADDİS ABABA - Lavrov - Work Zewde görüşmesi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:37 Ankapark'ın geleceği için yapılan ankette 4 öneri ön plana çıktı
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:08 Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 13:12:46. #1.13#
SON DAKİKA: ADDİS ABABA - Lavrov - Work Zewde görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement