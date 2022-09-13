Lavrov, dolar ve avronun uluslararası ticarette rolünü azaltmanın öncelikleri olduğunu belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

Lavrov, dolar ve avronun uluslararası ticarette rolünü azaltmanın öncelikleri olduğunu belirtti

13.09.2022 17:20
Lavrov, dolar ve avronun uluslararası ticarette rolünü azaltmanın öncelikleri olduğunu belirtti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın diğer ülkeler aleyhine egemenliğini sürdürmek için kullandığı araçların yerini alacak, ulusal para birimlerinin kullanımını arttıracak, dolar ve avronun uluslararası ticarette rolünü azaltacak mekanizmalar oluşturulmasının öncelikleri olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın diğer ülkeler aleyhine egemenliğini sürdürmek için kullandığı araçların yerini alacak, ulusal para birimlerinin kullanımını arttıracak, dolar ve avronun uluslararası ticarette rolünü azaltacak mekanizmalar oluşturulmasının öncelikleri olduğunu söyledi.

Lavrov, bakanlık nezdindeki iş konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri "özel askeri operasyon" ile Batı'nın Rusya'ya karşı yıllardır yürüttüğü hibrit savaşın benzeri görülmemiş karakter kazandığını ifade etti.

Bakan Lavrov, "Amaç açıkça ilan edildi: Ekonomiyi yok etmek, ülkemizi dünya siyasetinin arka bahçesine itmek. Son zamanlarda, iç siyasi istikrarı bozmak için yaptırımların kullanılması yönünde açık çağrılar yapıldı." dedi.

ABD ve uyduları tarafından kışkırtılan küresel krizin zemininde dünya ekonomik ilişkilerinin sistematik olarak yeniden düşünülmesi ve yeniden biçimlendirilmesinin paralel olarak devam ettiğine dikkati çeken Lavrov, "Gündemdeki öncelik, Batı'nın diğer ülkeler aleyhine egemenliğini sürdürmek ve güçlendirmek için geleneksel olarak kullandığı araçların yerini alacak yeni iş birliği mekanizmalarının oluşturulmasıdır. Ulusal para birimlerinin, bağımsız ödeme sistemlerinin kullanımının genişletilmesinden, uluslararası ticarette doların ve avronun rolünün kademeli olarak azaltılmasından bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, koşulsuz önceliklerinin ise ilgili tüm yabancı ortaklarla yapıcı, karşılıklı yarar sağlayan ve saygılı iş birliği ilkelerine dayalı sürdürülebilir bağların kurulmasını teşvik etmek olduğunu vurguladı.

YORUMLAR
500
KASTAMONU - Bakan Çavuşoğlu: 'Bugün geldiğimiz noktada tüm dünyanın umudu Türkiye oldu' KASTAMONU - Bakan Çavuşoğlu: 'Bugün geldiğimiz noktada tüm dünyanın umudu Türkiye oldu' Ukrayna'nın yeniden inşası kaça mal olacak? Ukrayna'nın yeniden inşası kaça mal olacak?
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov, dolar ve avronun uluslararası ticarette rolünü azaltmanın öncelikleri olduğunu belirtti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:25 Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi: Dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize
16:14 İstanbul'da suya dev zam! İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi
16:11 "Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti" diyen Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı
16:01 CHP'de iç savaş! Barış Yarkadaş: İmamoğlu Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor
15:54 ABD'de ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı: Yıllık enflasyon oranı yüzde 8,3 ile beklentileri aştı
15:48 Online eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin görüntüleri sosyal medyayı salladı
15:14 Şantajcı çeteye film gibi operasyon! İş adamını kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekmişlerdi
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek
15:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gergin anlar! Öfkelenen yaşlı kadın: Kalkarsam ümüğünü sıkarım
14:41 Hintli kadının kulağına yılan kaçtı! Doktorların yılanı çıkardığı anlar kameralarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 17:20:40. #1.12#
SON DAKİKA: Lavrov, dolar ve avronun uluslararası ticarette rolünü azaltmanın öncelikleri olduğunu belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement