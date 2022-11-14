Rusya'dan Dışişleri Bakanı Lavrov'un Endonezya'da hastaneye kaldırıldığı iddialarına tepki geldi - Son Dakika
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Rusya'dan Dışişleri Bakanı Lavrov'un Endonezya'da hastaneye kaldırıldığı iddialarına tepki geldi

14.11.2022 12:50

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un G-20 zirvesi için gittiği Endonezya'da hastaneye kaldırıldığı iddialarının hemen ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu sahtekarlığın zirvesidir" ifadelerini kullandı.

Associated Press'in Endonezyalı yetkililere dayandırdığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un G-20 zirvesi için gittiği Endonezya'nın Bali Adası'nda hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

RUSYA HABERLERİ YALANLADI

Lavrov'un kalbindeki bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşılırken çok geçmeden haber yalanlandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un hastaneye kaldırıldığına dair basında çıkan haberlerin "sahte" olduğunu söyledi.

"SAHTEKARLIĞIN ZİRVESİDİR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu elbette, sahtekarlığın zirvesidir." dedi. Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i temsil eden Lavrov, pazar günü Bali'ye gelmişti.

YORUMLAR
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Sergey Lavrov, Rusya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'dan Dışişleri Bakanı Lavrov'un Endonezya'da hastaneye kaldırıldığı iddialarına tepki geldi - Son Dakika
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