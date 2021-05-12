Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefon görüşmesinde İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te yüz yüze görüşmek konusunda anlaştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lavrov, Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kore Yarımadası'ndaki nükleer silah meselesi, İran nükleer anlaşması ve stratejik istikrar alanı ile ilgili konular ele alındı.

Rusya ve ABD arasında Arktik Konseyindeki etkileşimin değerlendirildiği görüşmede, Lavrov ile Blinken, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 20 Mayıs'ta yapılacak Arktik Konseyi Bakanlar Toplantısı çerçevesinde bir araya gelme konusunda anlaştı.

Ayrıca iki Bakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e zirve teklifinin organizasyonunu görüştü.