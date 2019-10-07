Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İrak'ta
Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İrak'ta

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İrak'ta

30 dakika önce

Irak'ta temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Erbil'e geldi.

Irak'ta temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Erbil'e geldi. Lavrov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani tarafından Erbil Uluslararası Havalimanında karşılandı. Lavrov, daha sonra Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İrak'ta

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Erbil, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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