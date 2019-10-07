Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İrak'ta

Irak'ta temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Erbil'e geldi. Lavrov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani tarafından Erbil Uluslararası Havalimanında karşılandı. Lavrov, daha sonra Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.