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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: "Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı...
6 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: "Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: " Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil"
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 04:08 Kaynak: AA
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