Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pazar günü Münih'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile... - Son Dakika

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pazar günü Münih'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile...
7 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pazar günü Münih'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:14 Kaynak: İHA
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