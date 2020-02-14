Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pazar günü Münih'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pazar günü Münih'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile... - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pazar günü Münih'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile...

7 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pazar günü Münih'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pazar günü Münih'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile..., System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pazar günü Münih'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. - MOSKOVA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:14 Kaynak: İHA
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