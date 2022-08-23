Rusya: Tahran'daki Astana Formatı Zirvesi'nde yapılan anlaşmaların tamamı uygulanıyor - Son Dakika
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Rusya: Tahran'daki Astana Formatı Zirvesi'nde yapılan anlaşmaların tamamı uygulanıyor

23.08.2022 16:46
Rusya: Tahran'daki Astana Formatı Zirvesi'nde yapılan anlaşmaların tamamı uygulanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye meselesine ilişkin Astana Formatı'nda geçen ay İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen zirvedeki anlaşmaların uygulandığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye meselesine ilişkin Astana Formatı'nda geçen ay İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen zirvedeki anlaşmaların uygulandığını belirtti.

Lavrov, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin dışişleri bakanı Faysal Mikdad ile başkent Moskova'daki görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye meselesine ilişkin Astana Formatı'nda 19 Temmuz'da başkent Tahran'da düzenlenen zirvedeki anlaşmaların uygulanıp uygulanmadığı yönündeki soruya Lavrov, zirvede ortak bildirinin kabul edildiğini anımsattı.

Lavrov, "Anlaşmaların tamamı uygulanıyor." dedi.

Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanlıkları seviyesinde Suriye ile ilgili temasların sürdüğünü belirten Lavrov, bu konunun ikili görüşmelerde de ele alındığını aktardı.

Lavrov, "Taraflar, anlaşmaların tam olarak uygulanması için gerekli pratik adımlara dikkat gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi konusunda ara buluculuk rolü üstlenmesiyle ilgili soru üzerine Lavrov, "Astana formatının oluşturulmasından bu yana uzun yıllardır bunu yapıyoruz." dedi.

Lavrov, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde operasyon düzenleme ihtimalini de değerlendirerek, "Esas olan yeni askeri eylemlere izin vermemek, Suriye ve Türkiye arasında önceden var olan siyasi ilkeler temelinde diplomatik kanallar üzerinden anlaşmaktır." diye konuştu.

" İsrail'in Suriye topraklarını saldırılarını kınadık"

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki uluslararası havalimanı ile Tartus Limanı'na yönelik düzenlediği saldırılara değinen Lavrov, "İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tehlikeli saldırılarını kesinlikle kınadık." dedi.

Lavrov, "İsrail'in, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarına saygı göstermesi gerektiğini" vurguladı.

"Dugina'nın öldürülmesi barbarca işlenen suç"

Lavrov, Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın bombalı saldırıda öldürülmesine ilişkin "Bunun affedilmeyecek barbarca işlenen bir suç olduğunu düşünüyorum." dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğine dikkati çeken Lavrov, "Soruşturmanın sonuçlarına göre elbette olayı organize edenler, sipariş edenler ve gerçekleştirenlere merhamet edilemez." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Tahran, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Tahran'daki Astana Formatı Zirvesi'nde yapılan anlaşmaların tamamı uygulanıyor - Son Dakika

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