Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili...
Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili...

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak "Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili..., System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak "Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyoruz" dedi. - MOSKOVA

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
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