Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili...
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak "Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyoruz" dedi. Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
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