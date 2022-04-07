Lavrov: "Ukrayna, İstanbul'daki toplantıda belirlenen hükümlerden sapan anlaşma taslağı sundu" - Son Dakika
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Lavrov: "Ukrayna, İstanbul'daki toplantıda belirlenen hükümlerden sapan anlaşma taslağı sundu"

07.04.2022 14:26
Lavrov: "Ukrayna, İstanbul'daki toplantıda belirlenen hükümlerden sapan anlaşma taslağı sundu"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın dün anlaşma taslağı sunduğunu belirterek "Kırım ve Donbas sorunlarının liderlerin görüşmesinde ele alınması teklif ediliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın dün anlaşma taslağı sunduğunu belirterek "Kırım ve Donbas sorunlarının liderlerin görüşmesinde ele alınması teklif ediliyor. Ukrayna sonraki aşamada askeri birliklerin çıkarılmasını isteyecek. Bu kabul edilemez." dedi.

Lavrov, yaptığı görüntülü basın açıklamasında, Ukrayna'nın dün Rus tarafına yeni bir anlaşma taslağı sunduğunu belirtti.

Bu taslağı eleştiren Lavrov, "Ukrayna dün, İstanbul'da 29 Mart'ta yapılan toplantıda belirlenen hükümlerden sapan bir anlaşma taslağı sundu." dedi.

İstanbul'da imzalanan belgede Ukrayna heyetine başkanlık eden David Arakhamia'nın imzasının yer aldığına dikkati çeken Lavrov, "Ukraynalılar, İstanbul'daki belgede, Ukrayna'nın gelecekteki güvenliğinin Kırım ve Sivastopol için geçerli olmadığını kaydetti. Dünkü taslakta ise bununla ilgili formüller yok. Bunun yerine, 23 Şubat itibarıyla bir tür 'etkili kontrol' ile ilgili muğlak formüller teklif ediliyor." şeklinde konuştu.

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım ve Donbas konularının üst düzeyde görüşülmesi teklif edildiğini aktaran Lavrov, şunları kaydetti:

"Ayrıca, Kırım ve Donbas sorunlarının Rusya ve Ukrayna liderlerinin görüşmesinde ele alınması teklif ediliyor. (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy'in böyle bir görüşmenin ancak çatışmalar sona erdiğinde mümkün olduğu yönde defalarca açıklama yaptığını hatırlıyoruz. Büyük ihtimal, sonraki aşamada Ukrayna tarafı, askeri birliklerin çıkarılmasını isteyecek ve giderek yeni şartlar koşacak. Bu niyet anlaşılır ancak kabul edilemez."

" Washington, Kiev yönetimini kontrol ediyor"

Ukrayna'nın ileride askeri tatbikatlara katılması konusuna değinen Lavrov, "Arakhamia'nın imzaladığı belgede, Ukrayna'nın tarafsız, ittifaksız ve nükleer olmayan statüsü bağlamında yabancıların katılımıyla herhangi bir askeri tatbikatın Rusya dahil tüm garantör devletlerin rızasıyla yapılabileceği söyleniyordu. Ancak tarafımıza ulaşan taslakta, bu kesin madde değiştirilmiştir. Şimdi, tatbikatların gerçekleşmesinin garantör devletlerinin çoğunluğunun rızasıyla Rusya'dan söz edilmeden yapılmasının mümkün olduğu belirtiliyor." dedi.

Ukrayna'nın anlaşabilme kapasitesine sahip olmadığına işaret eden Lavrov, "Bu anlaşmazlık kronik hale geldi. Bu, Kiev'in mutabakata varılan anlayışlardan vazgeçerek müzakere sürecini uzatma ve hatta bozma yönündeki amacını gösteriyor. Kiev rejimi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i çatışmaları devam ettirmeye zorlayan Washington ve müttefikleri tarafından kontrol ediliyor." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna ile müzakere sürecine devam edeceğiz"

İstanbul'daki toplantı sonrası Rusya Silahlı Kuvvetlerinin başkent Kiev ve Çernigiv kenti yönlerinden çekildiğini hatırlatan Lavrov, bunun, anlaşma konusunda ilerleme amacıyla "iyi niyet jesti" olduğunu belirtti.

Buça kentinde sivillerin ölümü ile ilgili "provokasyon" yapıldığını ileri süren Lavrov, "Batı bunu Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamak için kullandı." diye konuştu.

Bakan Lavrov, "Tüm provokasyonlara rağmen, Rus heyeti, tüm önemli pozisyonları ve talepleri açık ve eksiksiz bir şekilde ortaya koyan taslak anlaşmamızı teşvik ederek müzakere sürecini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

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İstanbul, Ukrayna, Rusya, Kırım, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lavrov: 'Ukrayna, İstanbul'daki toplantıda belirlenen hükümlerden sapan anlaşma taslağı sundu' - Son Dakika


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