Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu IŞİD militanlarının kaçmasına neden oldu
Son Dakika Dünya Rusya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu IŞİD militanlarının kaçmasına neden oldu

Rusya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu IŞİD militanlarının kaçmasına neden oldu

29 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu IŞİD militanlarının kaçmasına neden oldu" dedi

Rusya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu IŞİD militanlarının kaçmasına neden oldu, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Şam yönetimi ile Kürtler arasında anlaşma sağlanmasını ve bunun uygulanmasını teşvik edeceğini söyledi.


Lavrov, Kürtlerle Şam yönetimi arasında yürütülen diyaloğun somut sonuçlar verdiğine işaret etti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Şam, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:12 
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