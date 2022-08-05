Buna yanıt olarak 62 Kanadalının yaptırım listesine alındığı kaydedilen açıklamada, bu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı. Listede, Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yetkililerinin yanı sıra siyasi uzmanlar, sanatçılar ve dini temsilciler yer aldı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Kanada, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya 62 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı - Son Dakika

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