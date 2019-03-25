Rusya Dışişleri Bakanlığı: "(Abd Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri Kararı) Uluslararası Hukuka Aykırı...
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararı) Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:17 Kaynak: AA
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