Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanlığı: "(Abd Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri Kararı) Uluslararası Hukuka Aykırı...

Rusya Dışişleri Bakanlığı: "(Abd Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri Kararı) Uluslararası Hukuka Aykırı...

32 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararı) Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir.

Rusya Dışişleri Bakanlığı:
Rusya Dışişleri Bakanlığı: " (ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararı) Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:17 Kaynak: AA

Golan Tepeleri, Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail Toprağı Olarak Tanıdı Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararnamesine Türkiye'den İlk Tepki Son Dakika! Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz İsrail, Gazze'deki Hamas Hedeflerini Vuruyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 20:49:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanlığı: "(Abd Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri Kararı) Uluslararası Hukuka Aykırı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]