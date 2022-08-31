Rusya, 55 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı koydu - Son Dakika
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Rusya, 55 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı koydu

31.08.2022 22:24
Rusya, 55 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı koydu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında üst düzey asker, politikacı ve kamuya mal olmuş kişilerin bulunduğu 55 Kanada vatandaşına karşı yaptırım kararı alarak, ülkeye girişlerinin yasaklandığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında üst düzey asker, politikacı ve kamuya mal olmuş kişilerin bulunduğu 55 Kanada vatandaşına karşı yaptırım kararı alarak, ülkeye girişlerinin yasaklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus karşıtlığı anlayışına bağlı kalan Kanada Başbakanı Justin Trudeau yönetiminin Rus vatandaşlarına yeni yaptırımlar getirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, mütekabiliyet ilkesine bağlı olarak üst düzey asker, politikacı ve kamuya mal olmuş kişilerin aralarında bulunduğu 55 Kanada vatandaşına Rusya Federasyonu'na giriş yasağı konulduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu kişilerin listesi yayımlandı.

YORUMLAR
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AB'den Rusya'ya yeni bir yaptırım! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak AB'den Rusya'ya yeni bir yaptırım! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak AB'den Rusya'ya bir darbe daha! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınıyor AB'den Rusya'ya bir darbe daha! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınıyor A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Kanada, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, 55 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı koydu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Rusya, 55 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı koydu - Son Dakika
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