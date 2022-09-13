Rusya: Azerbaycan-Ermenistan arasındaki anlaşmazlıklar diplomatik yollarla çözülmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan- Ermenistan arasındaki tüm anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirli bölgelerinde durumun ani şekilde ağırlaşmasından derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Tarafları, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Kasım 2020, Ocak ve Kasım 2021 tarihlerinde imzaladığı üçlü bildirilere uygun olarak durumun daha fazla tırmanmasından kaçınmaya, itidalli davranmaya ve ateşkese kesinlikle uymaya çağıran açıklamada, Moskova'nın Bakü ve Erivan ile yakın temas halinde olduğuna dikkat çekildi.

Ermenistan yönetiminin mevcut ikili anlaşmalara uygun olarak ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) aracılığıyla durumun çözülmesine yardımcı olunması talebiyle yaptığı başvurunun alındığı kaydedilen açıklamada, 13 Eylül'de Moskova saatiyle 09.00'dan itibaren ateşkes konusunda Rusya'nın arabuluculuğu sonucunda varılan anlaşmanın eksiksiz olarak uygulanmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Daha önce olduğu gibi, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki tüm anlaşmazlıkların münhasıran siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği fikrinden hareket ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Sınır meseleleriyle ilgili konuların da Rusya'nın danışmanlık yardımı yaptığı Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme komisyonunun çalışmaları çerçevesinde çözülmesi gerektiğine işaret edildi.