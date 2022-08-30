Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi için heyetler Moskova'da toplandı - Son Dakika
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Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi için heyetler Moskova'da toplandı

30.08.2022 18:52
Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi için heyetler Moskova'da toplandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesine ilişkin ikili komisyonun Moskova'da toplantı yaptığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan- Ermenistan sınırının belirlenmesine ilişkin ikili komisyonun Moskova'da toplantı yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 26 Kasım 2021'de vardığı anlaşma gereği, Rusya'nın danışmanlık yaptığı Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi ve çizilmesine yönelik ikili komisyonun toplantısı Moskova'da yapıldı.

Tarafların heyetlerine, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk başkanlık etti.

Bakanlık açıklamasında, "Rus heyeti, iki ülke arasındaki devlet sınırlarının sınırlandırılması, sınır bölgesinde istikrar ve güvenlik seviyesinin artırılması konusunda Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri arasındaki müzakerelerde istişari ve teknik yardım sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu belirtti." ifadesi kullanıldı.

Yeni toplantının tarihinin ??ayrıca diplomatik kanallardan kararlaştırılacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi için heyetler Moskova'da toplandı - Son Dakika

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