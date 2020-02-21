Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bir devlet yetkilimiz ABD'nin talimatıyla İspanya'da gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bir devlet yetkilimiz ABD'nin talimatıyla İspanya'da gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bir devlet yetkilimiz ABD'nin talimatıyla İspanya'da gözaltına alındı

7 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İspanya'da bulunan bir Rus devlet yetkilisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) talimatıyla gözaltına alındığını duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bir devlet yetkilimiz ABD'nin talimatıyla İspanya'da gözaltına alındı, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İspanya'da bulunan bir Rus devlet yetkilisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) talimatıyla gözaltına alındığını duyurdu.


Yapılan açıklamada, Rus kadın görevlinin Kanarya Adaları'nda bir iş gezisinde bulunduğu sırada Tenerife'de 14 Şubat tarihinde gözaltına alındığı ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine konulduğu belirtildi. Söz konusu Rus yetkilinin Moskova hükümeti için tarım faaliyetlerini gözlemlediği ve İspanya'da bulunan resmi delegenin bir üyesi olduğu kaydedildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, İspanya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:38 
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