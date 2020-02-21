Son Dakika › Dünya › Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bir devlet yetkilimiz ABD'nin talimatıyla İspanya'da gözaltına alındı - Son Dakika Dünya
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bir devlet yetkilimiz ABD'nin talimatıyla İspanya'da gözaltına alındı
7 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İspanya'da bulunan bir Rus devlet yetkilisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) talimatıyla gözaltına alındığını duyurdu
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İspanya'da bulunan bir Rus devlet yetkilisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) talimatıyla gözaltına alındığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, Rus kadın görevlinin Kanarya Adaları'nda bir iş gezisinde bulunduğu sırada Tenerife'de 14 Şubat tarihinde gözaltına alındığı ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine konulduğu belirtildi. Söz konusu Rus yetkilinin Moskova hükümeti için tarım faaliyetlerini gözlemlediği ve İspanya'da bulunan resmi delegenin bir üyesi olduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:38
Son Dakika Bu mahallede yılda 500 bin dolar kazanan fakir sayılıyor ABD'li politikacı Mark Sickles'tan firari FETÖ'cülere övgü dolu sözler Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi