Rusya, 30 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi

Bu bağlamda Rusya karşıtı enformasyon gündemine yönelik eylemlerin koordinasyonundan sorumlu İngiliz yapılarının yöneticileri ve savunma lobi temsilcilerinin aralarında bulunduğu 30 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiği kaydedilen açıklamada, bu yöndeki yaptırımların devam edeceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin dostça olmayan anlayışa devam etmesiyle bağlantılı olarak önlemlerin alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, England, Rusya, Güncel, Son Dakika

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