Rusya, 30 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi - Son Dakika
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Rusya, 30 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi

14.09.2022 19:52
Rusya, 30 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere savunma lobi temsilcileri ve Rusya karşıtı enformasyon çalışmasını koordine eden 30 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı koydu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere savunma lobi temsilcileri ve Rusya karşıtı enformasyon çalışmasını koordine eden 30 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı koydu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin dostça olmayan anlayışa devam etmesiyle bağlantılı olarak önlemlerin alındığı belirtildi.

Bu bağlamda Rusya karşıtı enformasyon gündemine yönelik eylemlerin koordinasyonundan sorumlu İngiliz yapılarının yöneticileri ve savunma lobi temsilcilerinin aralarında bulunduğu 30 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiği kaydedilen açıklamada, bu yöndeki yaptırımların devam edeceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, England, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, 30 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi - Son Dakika

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