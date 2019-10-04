Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanlığı: "İran, Rus gazeteciyi serbest bırakacak"
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: "İran, Rus gazeteciyi serbest bırakacak"

47 dakika önce

İran'ın Moskova Büyükelçisi, İran'ın başkenti Tahran'da gözaltına alınan Rus gazeteci Yulia Yuzik'in serbest bırakılacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı:

İran'ın Moskova Büyükelçisi, İran'ın başkenti Tahran'da gözaltına alınan Rus gazeteci Yulia Yuzik'in serbest bırakılacağını açıkladı.


İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan pasaportuna el konulan ardından kaldığı otelde İran Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alınan Rus gazeteci Yulia Yuzik ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yaptı. Açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırılan İran'ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanai ile gözaltına alınan gazeteci ile ilgili görüşme yapıldığı belirtilerek, "4 Ekim'de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov ile İran'ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanai arasında tutukluluk koşullarının öğrenilmesi amacıyla görüşme gerçekleşmiştir. Mehdi, Yuzik'in savcılık birimleri tarafından gözaltına alınmasını doğruladı. Mehdi tarafından Yuzik'in sorgu işlemlerinin tamamlanmasından sonra serbest bırakılacağı belirtildi" denildi. - MOSKOVA

Tahran, Rusya, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:28 Kaynak: İHA
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